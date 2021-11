Ecco chi è Tove Villfor – Età – Carriera e Vita privata della ballerina nel cast di Ballando con le Stelle

Tove Villfor è una ballerina, modella e attrice svedese, attualmente nel cast di Ballando con le Stelle nel ruolo di insegnante di ballo.

La giovane e bellissima ballerina è nata nel 1996 in Svezia, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la danza. Grazie al suo talento ha girato il mondo. Da anni vive a Roma e da qualche settimana è approdata a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

L’abbiamo vista anche sul piccolo schermo nei panni di attrice, in molti la ricordano in una delle puntate di Che Dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci.

A Ballando con le Stelle Tove Villfor fa coppia con il campione di rugby Alvise Rigo. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto. Ad oggi sembra essere single, stando ai rumors però in passato è stata legata sentimentalmente al ballerino Stefano Oradei, anche lui nel cast del programma di Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE -> Chi è Alvise Rigo? Età, carriera e vita privata del rugbista e concorrente di Ballando con le Stelle

Tove Villfor sarà ospite insieme ad Alvide Rigo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 novembre su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui