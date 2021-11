Salvo Sottile è sposato? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale

Salvo Sottile oggi è impegnato dal punto di vista sentimentale? Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata

Salvo Sottile è uno dei giornalisti e conduttori più noti e apprezzati del piccolo schermo, ha alla spalle una lunga e stimata carriera iniziata quando aveva solamente 19 anni.

Nel 2005 diventò il conduttore del TG 5. In questi anni lo abbiamo visto al timone di noti programmi Rai e Mediaset come Quarto Grado, Linea Gialla, Prima dell’alba, Estate in diretta, Domenica In, Mi manda Raitre, I Fatti Vostri e altri ancora. Sono molte le informazioni che si conoscono in merito alla sua vita lavorativa, ma cosa sappiamo sul suo stato sentimentale?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Salvo Sottile in passato è stato sposato per molti anni con la giornalista Sarh Varetto. Dalla loro lunga e importante storia d’amore sono nati due figli, Giuseppe e Maya. Il loro matrimonio giunse al capolinea nel 2019, dopo la rottura sono rimasti in ottimi rapporti.

Sul suo attuale stato sentimentale non si sa nulla. Non è noto se il giornalista e conduttore sia single o se preferisce al momento mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

Sara Fonte

