Qual è la storia vera che ha ispirato Storia di una famiglia perbene?

Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:45, andrà in onda la seconda puntata di “Storia di una famiglia perbene”, la serie TV che ha debuttato lo scorso 3 novembre riscuotendo molti consensi. La fiction vede come protagonisti Michele e Maria, due giovani che si amano ma che devono fare i conti con le proprie famiglie, De Santis e Straziota, divise da un’accesa rivalità.

Il tutto si svolge a Bari e precisamente a Bari Vecchia, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e i ’90, con la criminalità a fare da sfondo. Michele Straziota, proveniente da una famiglia ricca ma dedita all’illegalità, conosce per caso Maria De Santis, salvandola da una caduta in mare. La giovane appartiene invece ad un nucleo familiare povero, ma onesto: i due si rendono conto di avere tanto in comune, nonostante i contesti differenti. L’amicizia si trasforma ben presto in amore, ma le loro famiglie si mettono di traverso.

Nel cast della serie TV ci sono Giuseppe Zeno, Simona Cavallari, Vanni Bramati, Carmine Buschini, Andrea Arru, Federica Torchetti e Silvia Rossi.

La fiction si ispira al romanzo omonimo di Rosa Ventrella, barese di nascita ma residente da più di 20 anni a Cremona, autrice di romanzi come Il giardino degli oleandri e Innamorarsi a Parigi. E’ stato proprio la scrittrice a rivelare che la trama di “Storia di una famiglia perbene” si ispira a una storia vera, sebbene molto romanzata.

