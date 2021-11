Simon Boccanegra in onda su Rai 5

Simon Boccanegra è un’opera di Giuseppe Verdi che spesso ha stuzzicato la curiosità dei registi teatrali. Ecco che il palinsesto di Rai 5 ci propone nella mattinata di Rai 5 una versione andata in scena presso il teatro della Scala. Si tratta dell’allestimento allora firmato dal regista Federico Tiezzi. A dirigere l’orchestra il maestro Daniel Barenboim.

La trama

Per quanto riguarda la trama, siamo a Genova nel 1300 secolo. Il protagonista della storia è appunto Simon Boccanegra che grazie ai sotterfugi studiati a puntino da Pietro e da Paolo, il viene eletto doge. Cosa strana, considerato che il giovane era stato un tempo corsaro e ora ridotto in povertà. Senza contare che Simon ha avuto tempo prima una tresca con Maria, dalla quale ha avuto una figlia. Il problema per Simon è che non può vedere la sua Maria in quanto è rinchiusa dal padre Jacopo Fiesco, che non ha mai visto di buon occhio la loro storia. A peggiorare la situazione c’è che la loro bambina, affidata a una nutrice, scompare e Maria perde la vita.

Il cast

Per quanto concerne il cast, come protagonisti sul palco troviamo il grande Placido Domingo, affiancato da Ferruccio Furlanetto, Anja Harteros, Fabio Sartori, Massimo Cavalletti. La regia televisiva è di Patrizia Carmine.

