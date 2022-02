GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 40: “Puntata horror”

Mamma che bello ragazzi! Finalmente la Ricciarelli è uscita! Dopo 5 mesi di immunità, che l’ha portata quasi in finale, giovedì il pubblico finalmente ha potuto dire la sua sbattendola fuori! Penso che sia stata il concorrente peggiore dell’edizione, veramente pesante e cattiva con tutti. Alla signora Ricciarelli non si poteva dire nulla, ma lei poteva dire la qualsiasi a tutti. Ha detto a Miriana che non è una buona madre perché ha avuto due mezzi flirt nella casa, l’ha definita tenutaria del casino, le ha detto che le brucerebbe i capelli, ha detto a Manila che nella vita non ha fatto nulla se non mostrare le gambe a Miss Italia, che a 44 anni ormai, non si meritava la finale perché che vuole fare? Ha detto a Lulù più volte scimmia, ultima volta givedì in puntata che l’ha definita scimmietta, le ha detto torna al tuo paese e altri epiteti pesanti, a Jessica ieri ha detto che è senza dignità e potrei andare avanti all’infinito. Ecco ovviamente a parte qualche raro caso non sono mai uscite in puntata queste cose, super protetta dalla censura degli autori, che a una certa come iniziava a parlare toglievano l’audio, e dal suo amico conduttore. E per me sta qua il problema più grande: il fatto che il conduttore vivendo nel mondo dei vip sia amico di molti di loro e automaticamente faccia un doppiopesismo davvero fastidioso. Alle sorelle Sélassie che per carità sono eccessive, non ne ha fatta passare una, così come a Basciano perché non sono nessuno e non li conosce nella vita, alla Ricciarelli è stato fatto passare di tutto con la scusa “è stato uno scivolone ma sappiamo che non sei così…”. Il pubblico poi l’avrebbe fatta uscire dopo un mese ma grazie alle immunità, che secondo me spesso le dava il GF e non davvero i compagni, ce la siamo sorbita fino a ieri! La sua uscita ha descritto ancora una volta la persona che è: ha chiesto un freeze per salutare solo chi voleva e ancora una volta il conduttore ha fatto una figuraccia, rimproverando chi non ha accompagnato alla porta rossa la signora Ricciarelli, perché a una signora di 75 anni non si nega il saluto. Ma se un minuto prima ne ha dette di ogni e non ha voluto salutare le Sélassie e Miriana dovevano pure correre a stenderle il tappeto rosso per l’uscita? Ma scherziamo? Io il rispetto lo do a chi me lo dà, è uno scambio reciproco a qualsiasi età! Davvero stucchevole poi la mezz’ora dedicata a lei in studio quando agli altri concorrenti quando arrivano è tanto se Signorini gli stringe la mano… Sicuramente Alfonso le sarà riconoscente per aver partecipato ma tutto quel tributo poteva farglielo a casa perché il pubblico mi spiace ma non ha gradito.

Passando ad altro arriviamo all’affaire di Nathaly Caldonazzo e le frasi che ha detto contro le Sélassie. Erano giorni che appena ne parlavano in casa la regia censurava tanto che da casa fino a giovedì non sapevamo cosa avesse detto. La stessa Nathaly parlando con Alessandro ha detto che era preoccupata perché se usciva questo discorso in puntata rischiava la squalifica. Durante le nomination è uscito il discorso perché Sophie l’ha nominata proprio per questo. Signorini ha fatto il finto tonto e ha pure avuto il coraggio di dire se non è andata in onda il fatto non sussiste. Eccerto! Noi da casa non abbiamo sentito e quindi cavolacci di chi è stato offeso pesantemente? Per fortuna i concorrenti non hanno mollato e le due offese sono uscite, una “se io rubo il cibo lei si fa sco**re da 10 ne*ri” e “sono protette dagli zingari perché sono delle zingare”. Frasi per me molto gravi e credo che davvero le abbia dette visto che la prima ad essere preoccupata era la Caldonazzo. Signorini ha detto che cercheranno i filmati e domani non potranno non parlarne visto il rumore che sta facendo questa storia sul web.

Insomma puntatina leggera eh

In nomination ci sono Miriana, Antonio e Nathaly e penso che per la Caldonazzo stavolta non ci siano santi che tengano e dovrà fare le valige. Io salvo Miriana ma esclusivamente per fare un dispetto alla Bruganelli che con lei è sempre di un antipatico che mi dà ai nervi.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

