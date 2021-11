Squid Game 2, ci sarà? La conferma arriva dal creatore – VIDEO

I tantissimi fan di Squid Game possono esultare. Il creatore dell’ormai popolarissima serie coreana che ha conquistato una marea di consensi (e anche qualche critica) ha confermato che ci sarà una seconda stagione di Squid Game.

“Ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento” ha detto Hwang Dong-hyuk durante un evento che si è tenuto a Los Angeles. Il regista ha poi precisato di essere già in quello che definisce come “processo di pianificazione” della seconda stagione.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Davvero una bella notizia per tutti coloro che hanno seguito con passione la serie coreana su Netflix e non vedono l’ora di poter godere dei nuovi episodi. Ma quali saranno i contenuti della seconda stagione? Su questo vige il massimo riserbo, anche perché finora la piattaforma di streaming non ha voluto commentare quanto dichiarato da Hwang Dong-hyuk.

Tuttavia qualcosa è già trapelato, come ad esempio il fatto che sarà presente il personaggio principale della prima stagione, Gi Hun, che tornerà come protagonista per “fare qualcosa per il mondo”: d’altronde, il finale della prima stagione lasciava pochi dubbi in merito.

Sulle tempistiche di lancio della seconda stagione di Squid Game non si sa ancora nulla. Vedremo se il riscontro sarà altrettanto elevato: con la prima “season” la serie ha guadagnato qualcosa come 900 milioni di dollari a fronte di 21,4 milioni di dollari di spesa.

