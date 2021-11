Chi era Riccardo Ravalli, cavaliere del trono over di U&D morto in un incidente?

Ecco chi era Riccardo Ravalli, cavaliere del trono over di U&D deceduto in un incidente

Riccardo Ravalli, ex cavaliere di Uomini e Donne, è deceduto a soli 39 anni a seguito di un fatale incidente stradale. Il tamponamento tra il camion e il furgone avvenuto alle 12,30 del 10 novembre nei pressi del casello Reggiolo Rolo (Reggio Emilia), non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso da parte della Croce Rossa e dei vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende dal Il Resto del Carlino non c’è stata possibilita di estrarre il corpo incastrato fra lamiere.

Nato a Catania, Riccardo era un imprenditore nel settore alberghiero e aveva partecipato nel parterre del trono over di Uomini e Donne per trovare l’amore. Nel programma aveva corteggiato la dama Daniela Di Napoli, ma durante la loro conoscenza non era scattata la scintilla. A ricordarlo ci ha pensato l’ex dama Luisa Monti con un messaggio di cordoglio su Instagram: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato al mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”. Anche Maria De Filippi ha voluto ricordare l’ex cavaliere così: “Una notizia davvero triste che colpisce il mondo di Uomini e Donne. Il nostro pensiero va alla famiglia del ragazzo”.

Viveva da tempo Pieve di Nievola, in provincia di Pistoia e in passato aveva gestito Hotel Casa Rossa di Montecatini.

