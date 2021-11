Cotto e Mangiato ricetta 11 novembre 2021: carpaccio con funghi

In compagnia dello chef stellato Tommaso Arigoni, oggi Tessa propone un piatto delicato ma al contempo facile da riprodurre a casa. Un’idea sfiziosa che può davvero essere proposta ai propri ospiti, facendo un figurone.

La ricetta

Partiamo con l’analisi della ricetta, elencando tutti gli ingredienti che lo chef ha utilizzato per preparare il carpaccio:

Patate

Porro

Acciughe

Aglio

Alloro

Porcini

Manzo

Olio

Acqua gasata

Farina di nocciola

Procedimento

Tagliamo le patate a cubetti molto sottili e mettiamole da parte. In un padella versare olio e spicchio d’aglio scamiciato. Fai soffriggere poi aggiungi le patate, e il Porro tagliato a fettine. Aggiungi anche l’alloro e fai cuocere. Nel mentre si amalgama il tutto, in un’altra padella versa dell’olio e le Acciughe, soffriggere dunque aggiungere i Porcini tagliati a fettine. Vanno tenuti giusto il tempo di una leggera doratura. Mettili nel piatto come letto dj preparazione al tuo carpaccio. Quando invece le patate saranno cotte, privale di alloro e di aglio e frulla il tutto. Adesso sei pronto per il carpaccio. Taglia a cubettini piccoli la carne w versa in una ciotola, alcuni con l’acqua gasata e con l’olio e compatta il tutto aiutandoti Co un coppa pasta. Adagia il tortino ottenuto sul letto letto funghi, decora con la crema di patate e con la granella di nocciole.

