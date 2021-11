Di quale problema di salute soffre Teo Teocoli?

“Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque”. Sono le parole pronunciate da Teo Teocoli in un video pubblicato due estati fa, dove si scusava con i fan per aver dovuto annullare degli spettacoli già programmati del suo tour “Tutto Teo”.

La causa è stata appunto un problema di salute non meglio specificato, anche se certamente non di poco conto. Il celebre comico, attore, conduttore e imitatore ha voluto tranquillizzare i suoi fan, ringraziandoli del grande affetto. Tuttavia, sembra che questo problema di salute continui a creare problemi al comico, che compare in tv sempre più raramente.

Nonostante ciò, gli stessi fan sono stati felicissimi di rivederlo qualche settimana fa nello studio di Domenica In, dove è apparso in buona forma, e anche nel recentissimo spot di Unieuro in vista del Black Friday 2021, dove interpreta con il suo solito humour il celebre brano “Manà Manà” di Piero Umiliani.

Ma cosa ha avuto Teo Teocoli? Quali sono i suoi problemi di salute? Sulla patologia del celebre attore vige il più stretto riserbo: sul web non trapela nulla in merito a queste problematiche. L’auspicio è che Teocoli possa tornare presto in piena salute.

