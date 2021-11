La Gioconda in onda su rai 5

Melodramma di Amilcare Ponchielli, Rai 5 propone nella mattinata mattinata venerdì La Gioconda. Seguendo il libretto di Boito (che asua volta aveva preso spunto dal dramma Angelo, tyran de Padoue di Victor Hugo) l’autore propone una storia tragica, firmandola con lo pseudonimo si Tobia Gorrio. Il palinsesto arai propone la versione uguale andata in scena in tre teatri italiani: il Municipale di Piacenza, il Pavarotti di Modena e il Valli di Reggio Emilia (in tv va in onda quello registrato a Piacenza).

La direzione dell’orchestra viene affidata al maestro Daniele Callegari, mentre la regia è di Federico Bertolani. Le scene sono firmate da Andrea Belli, i costumi da Valeria Donata Bettella, il light design è di Fiammetta Baldiserri. Ad occuparsi delle danze c’è la coreografa Monica Casadei.

Gli interpreti sul palco sono Saioa Hernández nel ruolo della protaginista; Francesco Meli veste i panni di Enzo Grimaldo; Sebastian Catana copre il ruolo di Barnaba; Anna Maria Chiuri è Laura Adorno. E poi ancora Giacomo Prestia copre il ruolo di Alvise Badoero e Agostina Smimmero veste panni della Cieca.

A rendere ancora più d’effetto la storia sono i due cori, quello delle voci bianche e quello classico, rispettivamente del Farnesiano di Piacenza e del Teatro Municipale di Piacenza. Tutti e due sono diretti, rispettivamente da Mario Pigazzini e da Corrado Casati. La regia televisiva è di Arnalada Canali.

