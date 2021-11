La storia vera di Katharina Miroslawa, protagonista di Che fine ha fatto Baby Jane?

Questa sera, alle ore 21:15, su Rai Tre, Franca Leosini condurrà una nuova puntata di “Che fine ha fatto Baby Jane”, il nuovo programma che racconta come si sono sviluppate le vicende dei protagonisti di “Storie Maledette” e come proseguono le loro vite.

La seconda puntata prende il titolo di “Una, nessuna, Katharina” e la protagonista è ovviamente Katharina Miroslawa, ex ballerina polacca, che venne condannata nel 1993 a 21 anni di reclusione. Katharina venne infatti riconosciuta come mandante dell’omicidio del suo amante, l’imprenditore Carlo Mazza.

Katharina Miroslawa, che si esibiva nei night club, si diede ad una lunga latitanza, fino al 2000, anno in cui venne presa: per lei si spalancarono infine le porte del carcere, da cui è uscita otto anni fa. Per tutto questo tempo, l’ex ballerina polacca ha sempre negato di essere stata lei la mandante morale dell’omicidio di Carlo Mazza.

Il primo incontro con Franca Leosini – all’epoca conduttrice di “Storie Maledette” – è avvenuto nel 2001, a Venezia, nel carcere La Giudecca. La puntata di stasera cercherà di spiegare cosa fa oggi Katharina Miroslawa e come riesce a convivere con il suo passato: d’altronde è proprio questo l’obiettivo della Leosini, convinta che per i criminali il rapporto più difficile sia sempre quello con la propria coscienza.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui