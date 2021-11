Gazzelle, Fottuta Canzone: il testo della canzone e l’esibizione a X Factor – VIDEO

Gazzelle non è il nome di un gruppo.

E “non è un ristorante, non è un ristorante” (cit.)

Gazelle è il nome d’arte di Flavio Bruno Pardini, artista capitolino indie con tre album all’attivo (l’ultimo, del 2021, è ‘OK’, che ha anche raggiunto il primo posto nelle classifiche tricolore).

Ieri, ospite di X Factor, ha presentato il suo nuovo singolo, ‘Fottuta canzone’.

Molti hanno apprezzato la sua ospitata ma qualcuno, anche nei commenti al video, ha sottolineato come la presenza dell’artista 31enne sia una sorta di “passo indietro” per il programma:

“Ma chi è questo qua? E Chiello??? Sono arrivati alla frutta? Non hanno più soldi per invitare artisti di un certo spessore????”

Ma a noi poco importa di questa bagarre, quanto vi vogliamo presentare di seguito il testo della traccia, certi di farvi cosa gradita

Il testo di ‘Fottuta canzone’ di Gazelle

Non mi scordo come è brutto il mondo

Quanto è sputtanato ‘sto tramonto

Che sto bene solo quando dormo

Vita vera, sveglia a mezzogiorno

Io e te nudi senza nulla intorno

Gambe spalancate nel soggiorno

Fine marzo, mi butto di sotto

Strappo il cielo e ce n’è un altro sotto

Taffe-taffe-tafferugli sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo sì è romantico

Come (Come) questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me, e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

Non mi scordo mica l’anno scorso

Quanto stavo male, tutto storto

Cielo nero fisso tutto il giorno

Mal di testa, panico, panico, panico

Ho paura di star bene

Faccio finta che non me ne

Frega niente, invece, invece, invece sì

Taffe-taffe-tafferugli sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo sì è romantico

Come (Come) questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me, e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

E tu stai come me e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui