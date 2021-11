Chi è Alessia, la fidanzata di Davide Silvestri del GF Vip 6?

Ecco chi è Alessia, la fidanzata di Davide Silvestri, attualmente concorrente del GF Vip 6

Davide Silvestri è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 6 grazie al suo carattere mite, pacato ma allo stesso tempo divertente. Con la sua partecipazione al reality show di Canale 5, i fan sono curiosi della vita privata dell’attore di Vivere.

Pochi infatti sanno che è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Alessia. Si sa davvero poco di lei, poiché non fa parte del mondo dello spettacolo. Davide è rimasto folgorato dalla bellezza di Alessia, dopo aver avuto una relazione con la psicologa Valentina Mangilli. Una storia d’amore sana, felice, ma c’era soltanto una mancanza: quella di Davide di non aver detto mai “ti amo” alla fidanzata per timidezza e vergogna di mostrare i suoi sentimenti.

Proprio nella puntata del 12 novembre 2021, Davide ha ricevuto una sorpresa: la sua ragazza Alessia emozionatissima con i suoi splendidi capelli ricci e biondi e occhi azzurri. In quest’occasione, Davide si è aperto e ha manifestato il suo amore per la prima volta con le parole: “Mi manchi tantissimo, ci sono delle belle ragazze qui ma sono bravissimi. C’è una cosa che volevo dire prima di salutarci: io ti amo da impazzire”. Insomma, queste parole hjanno reso Alessia davvero una ragazza molto fortunata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui