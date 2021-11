Vite al limite, come sta oggi Liz Evans? Quanto pesa?

“Vite al limite”, il programma in onda su Real Time, ha un importante seguito di fan particolarmente affezionati, che “tifano” per i protagonisti delle varie puntate nella speranza che possano riuscire a riprendere in mano le loro vite.

Spesso, infatti, ci si chiede come stiano adesso alcune persone affette da grave obesità comparse nel corso delle diverse stagioni. Una di queste è Liz Evans, colpita anche da un linfedema alle gambe e costretta a letto.

Liz è comparsa nella sesta stagione di “Vite al limite”, nel 2018. All’epoca il suo peso era di circa 327 chili: la donna, che viveva in Texas con la madre (anche lei malata), non riusciva a camminare ormai da dieci anni ed era affetta anche da altre patologie.

Nel corso del programma, Liz ha parlato anche dell’abuso sessuale subito alla tenera età di 6 anni da parte di un parente e della dipendenza dalla droga di suo padre. Inoltre, la protagonista di “Vite al limite” è nata con un difetto alla nascita che causa una curvatura all’osso della gamba: anche questo problema le ha causato problemi da bambina in termini di socializzazione. Tutte difficoltà fisiche e psicologiche che Liz Evans ha cominciato a sfogare con il cibo.

Liz si è affidata al dottor Nowzaradan per perdere peso. Dopo una dieta rigorosa e una terapia fisica, Liz si è finalmente sottoposta ad un intervento chirurgico di bypass gastrico. In tutto è riuscita a perdere 160 chili, arrivando ad un peso complessivo di 167 chili.

Tuttavia, come riportato da alcuni media, non appena è tornata a casa sua a Houston la giovane è tornata a mangiare in maniera incontrollata: stando ai “rumors” ha riguadagnato circa 23 chili. Fortunatamente la donna è stata di nuovo seguita dal team di “Vite al limite” e si è rimessa di nuovo a regime.

Ora Liz frequenta regolari sessioni di terapia e si attiene al programma del Dr. Now: l’auspicio dei fan è che sia sulla buona strada per vincere la sua battaglia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui