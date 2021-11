La signorina Giulia, in onda su Rai 5

La signorina Giulia è l’opera che andrà in onda nella domenica pomeriggio di Rai 5. Il pubblico amante del teatro si terrà compagnia con questa tragedia scritta nel lontano 1888 dal drammaturgo svedese August Strindberg. L’opera non si divide in atti, ma è composta di un solo atto.

La protagonista della storia è appunto la giovane Julie, una ragazza di venticinque anna figlia di un conte. Mossa dalla semplice curiosità decide una sera, precisamente per la festa di San Giovanni, di partecipare alla festa della servitù. Ne approfitta durante l’assenza da casa di suo padre. Con quest’opera l’autore cerca di mettere in evidenza il forte divario allora esistente tra le classi sociali, tra i ricchi e i poveri. Ma va ancora più oltre e si concentra sull’eterna differenza che la società fa tra il genere maschile e il genere femminile. Il modo in cui affronta la tematica, il modo I cui fa svolgere la storia e il suo drammatico epilogo, fu allora motivo di scandalo per una società (finta) puritana e troppo conservatrice, in un’epoca in cui si era ancora troppi lontani d trasgressione.

Rai 5 propone una versione del dramma che è andato in scena (ed è stato registrato) nei locali del Castello di Racconigi in provincia di Cuneo.

