Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 15 al 19 novembre 2021: Marina in crisi a causa di Roberto

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 15 al 19 novembre 2021.

Nella puntata di lunedì 15 novembre 2021, Rossella e Riccardo cercano di fermare Mattia ad abbandonare i suoi insani propositi, mentre il ragazzo è totalmente fuori controllo. Marina scopre che Lara è tornata a Napoli. Vittorio, visti gli ammonimenti del padre, decide di comportarsi con Speranza in modo del tutto diverso da come avrebbe voluto.

Nella puntata di martedì 16 novembre 2021, Susanna e Niko non vedono l’ora di vivere il loro amore fuori dall’ospedale. Marina, nonostante cerchi di concentrarsi sul suo matrimonio con Fabrizio, deve vedersela con l’ennesima provocazione di Roberto.

Nella puntata di mercoledì 17 novembre 2021, nonostante qualche perplessità di Chiara, Michele è pronto a tornare in radio, ma un evento tragico potrebbe cambiare tutto. Aiutato da Lara, Roberto tenta, ancora una volta, di manipolare Marina, ma le cose non vanno secondo i piani. Susanna torna finalmente a casa.

Nella puntata di giovedì 18 novembre 2021, Irene, in seguito alla nascita della sorellina Elisabetta, crede che i genitori la stiano abbandonando, così decide di fare qualcosa che rischia di metterla in pericolo. Chiara ha un grave incidente d’auto insieme al padre.: la ragazza deve essere operata d’urgenza, mentre le condizioni di Petrone fanno pensare al peggio. Divisa tra Ornella e Riccardo, Rossella deve fare i conti una volta per tutte con il carattere del giovane dottore. Silvia si sfoga con Guido, confessandogli di aver paura che Rossella non la perdonerà mai per aver tradito Michele.

Nella puntata di venerdì 19 novembre 2021, dopo la grande paura a causa della fuga di Irene, la vita di Filippo sta per essere sconvolta di nuovo. Nunzio torna a Napoli per stare vicino a Chiara. Niko si sente sempre più sotto pressione in studio. Alberto è alla disperata ricerca di un lavoro.

Maria Rita Gagliardi

