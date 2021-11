Chi è Alessandra Tripoli? Età, carriera e vita privata della ballerina

Ecco chi è Alessandra Tripoli – Età – Carriera e Vita privata della maestra di ballo a Ballando con le Stelle

Alessandra Tripoli è una talentuosa ballerina, nota soprattutto per il suo ruolo di maestra di ballo a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

La bellissima ballerina è nata a Misilmeri, il provincia di Palermo, il 30 Luglio 1987. Manifestò la sua grande passione per la danza sin da quando era solo una bambina, tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua stimata carriera.

Dopo aver studiato danza moderna e classica per un anno Alessandra Tripoli si appassionò alla danza latino americana. Conquistò molto successo in Italia, approdò poi anche ambito internazionale, nel 2013 per via della sua carriera si trasferì a Hong Kong.

Nel 2014 è approdata nei panni di maestra di ballo a Ballando con le Stelle, edizione in cui gareggiò con Enzo Miccio. Dopo due anni ha invece gareggiato con il noto giornalista Salvo Sottile e l’anno successivo con Simone Montedoro. Nel 2018 ha conquistato il primo posto con Cesare Bocci, l’anno dopo ha gareggiato con Ettore Bassi con il quale conquistò il secondo posto. Lo scorso anno Alessandra Tripoli non ha partecipato per via della maternità, quest’anno è di nuovo in gara al fianco del noto cantante Morgan. I due stanno conquistando un incredibile successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata dal 2016 è sposata con il ballerino Luca Urso, i due stavano insieme sin da quando erano solo due ragazzini. Dal loro amore è nato il figlio Liam l’11 gennaio 2021. Anche sui social è molto amata e apprezzata, sul suo profilo Instagram conta infatti quasi 95mila followers.

Alessandra Tripoli sarà ospite di Serena Bortone insieme a Morgan a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

