Chi è Giulio Raselli, ex Uomini e Donne e possibile prossimo ospite del GF

Le ultime indiscrezioni dell’influencer Deianira Marzano e di TV Blog hanno scatenato la curiosità dei fan del Grande Fratello VIP, che non vedono l’ora di conoscere i nomi di coloro chiamati ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Il prolungamento del reality fino a marzo 2022 necessita di nuove presenze, ed è per questo che il GF Vip 6 potrà contare su cinque nuovi concorrenti. Tra i nomi svelati da Deianira Marzano c’è anche Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne: per lui si tratterebbe della prima partecipazione ad un reality show.

31 anni, piemontese, Giulio Raselli ha provato a costruirsi una carriera nel basket, una delle sue grandi passioni, per poi lanciarsi nel mondo dei reality e nell’imprenditoria. Attualmente il giovane lavora nella gioielleria di famiglia, situata a Valenza (Alessandria), e ha anche fondato un brand di gioielli. In passato ha anche partecipato in qualità di single tentatore al documento-reality Temptation Island.

In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, era stato proprio Raselli a parlare di un suo possibile ritorno in tv: “È una strada che non voglio escludere. Non ho quasi mai sentito il peso delle telecamere quindi non mi tirerei indietro qualora ci fosse l’opportunità di mettermi in gioco”.

Sempre stando alle indiscrezioni, nella Casa del Grande Fratello VIP potrebbe entrare anche Giulia D’Urso, ex fidanzata di Giulio Raselli. Il 31enne piemontese la scelse proprio nell’edizione 2019-2020 del programma condotto da Maria De Filippi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui