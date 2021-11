Ecco chi è Pino Quartullo – Età – Carriera e Vita privata dell’attore ed ex compagno di Elena Sofia Ricci

Pino Quartullo è un attore, sceneggiatore, regista e direttore artistico, da ragazzo conseguì anche la laurea alla Facoltà di Architettura.

L’attore è nato il 2 luglio 1957 a Civitavecchia, dopo aver capito che la recitazione era la sua più grande passione studiò e ottenne il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera, sia a teatro che al cinema. A renderlo soprattutto noto fu il ruolo interpretato nel film Il Marchese del Grillo di Monicelli.

Pino Quartullo ha recitato anche in molte fiction di successo come Le Ragazze di Piazza di Spagna, Distretto di Polizia 8, L’Ispettore Coliandro e molte altre ancora. In passato ha doppiato Jim Carrey nei film The Mask e Scemo e più scemo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore in passato è stato legato sentimentalmente alla famosa attrice Elena Sofia Ricci. Dalla loro importante storia d’amore è nata la figlia Emma nel 1996, come i genitori anche lei oggi è un’attrice. Nel 2010 è convolato a nozze con la giornalista Margherita Romaniello. Pino Quartullo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 novembre su Rai Uno. Sara Fonte

