Marco Mazzocchi è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Tra i tanti messaggi di cordoglio comparsi sul web in seguito alla scomparsa di Giampiero Galeazzi, uno dei più commoventi è stato senza dubbio quello del giornalista Marco Mazzocchi, che ha definito Bisteccone il suo maestro e “un fuoriclasse assoluto”.

“Quando pensi di essere bravo, poi ricordi che prima di te quel microfono lo ha tenuto Galeazzi, che questa professione l’ha letteralmente inventata – scrive Mazzocchi su Twitter – L’uomo che ha reso indimenticabili imprese sportive per come ha saputo raccontarle”.

Mazzocchi, 55 anni, ha ormai alle spalle un’importante carriera come giornalista e conduttore televisivo. Il suo volto è collegato soprattutto ai campionati Mondiali ed Europei di calcio, con programmi come Notti Mondiali, ma vanno sottolineate anche la professionalità e la competenza mostrate in altre trasmissioni sportive come Novantesimo Minuto e La Domenica Sportiva, fino ad arrivare al recente Stop and Go.

Mazzocchi ha partecipato anche ad alcuni reality, come L’Isola dei Famosi (come inviato) e Pechino Express (in qualità di concorrente). Proprio il giornalista romano, assieme a Melissa Greta, sta conducendo “Quelli che il tennis”, uno speciale in sette puntate per seguire in prima fila le avvincenti gare delle Atp Finals.

Sulla vita privata di Marco Mazzocchi non trapelano molte informazioni. Pare che sua moglie si chiami Monica, anche se la donna non compare mai nemmeno nelle foto pubblicate dal giornalista su Instagram. Non sappiamo se Mazzocchi ha figli, ma ha due nipoti, Livia e Sofia, entrambe figlie di suo fratello Matteo.

