Mediaset smentisce chiusura Tg4 e Studio Aperto: l’indiscrezione

L’azienda Mediaset ha ufficialmente smentito la chiusura di Tg4 e Studio Aperto: il comunicato ufficiale

Studio Aperto e Tg4 sono e continueranno a essere telegiornali che andranno regolarmente in onda su Italia 1 e Rete 4. Lo ha comunicato la pagina Twitter di Qui Mediaset, smentendo categoricamente la chiusura degli storici tg per probabili “bassi ascolti”.

Quindi, Studio Aperto andrà in onda, come sempre, dalle alle 12:30 e alle 18:30 su Italia 1 e il tg4 dalle delle 12 e delle 19 su Rete 4. Inoltre, non sarà prevista chiusura nemmeno per Sportmediaset. Sarà prevista invece una “riorganizzazzione” delle line di tutte le testate del gruppo per un’ottimizzazione del lavoro. Stando alle fonti di Cologno Monzese, riportate da Adnkronos, l’unico cambiamento sarà il nome News Mediaset in Tgcom. Non solo: la line di Tgcom24 sarà potenziata dall’assunzione di 15 giovani giornalisti. Tutti i giornalisti prima collocati in Newsmediaset saranno inseriti nella redazione di Tgcom24. Il direttore responsabile della testata resta Andrea Pucci, mentre Paolo Liguori è il direttore editoriale.

