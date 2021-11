L’Eredità 15 novembre 2021, Ketty alla seconda ghigliottina consecutiva non indovina (di nuovo)

Seconda ghigliottina consecutiva per la giovane Ketty, campionessa anche quest’oggi 15 novembre 2021 dopo la “prova” di ieri.

Giunta al gioco finale de L’Eredità, ha iniziato con 210.000 euro, per poi concorrere infine per 105.000 euro, dopo un singolo dimezzamento (all’ultima parola).

Queste le cinque parole scelte quest’oggi dagli autori:

Richiesta

Area

Terra

Libertà

Qualcosa.

Dopo il canonico tempo di riflessione, con la bella Ketty apparsa particolarmente concentrata, la parola scelta è stata Gioco (l’altra opzione era Protetta, a suo dire).

Parola un po’ forzata, quando quella degli autori era: Personale.

Queste le spiegazioni, dateci da Flavio Insinna:

Richiesta di Personale, quando c’è necessità di nuovi lavoratori.

Area Personale, come sui siti internet di livello (non su NonSolo.TV, non per adesso).

Personale di Terra, come all’aereoporto.

Libertà Personale, come garantito dalla Costituzione.

Qualcosa di Personale, film del 1996 con Robert Redford e Michelle Pfeiffer.

