Miracoli dal cielo: trama, curiosità e la storia vera dietro il film del 2016

Miracoli dal cielo è un film uscito per la prima volta nel 2016 che è spesso andato in televiisione. Il titolo originale del film è Miracles from Heaven, che si tradurrbebe in Miracoli dal Paradiso, ma i traduttori italiani hanno optato per un titolo più “laico”.

Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola, dalla semplice trama alla storia vera che l’ha ispirata

Miracoli dal cielo: trama, trailer, curiosità e cast

Miracoli dal cielo è una pellicola drammatica del 2016, per la regia di Patricia Riggen. Ha una durata di 109 minuti.

Nel film, ambientato in Texas tra il 2007 e il 2012, si racconta la storia vera della famiglia Beam: la seconda figlia, Anna, si ammala di una rara malattia che non le permette di digerire normalmente e la costringe a lunghe terapie in ospedale (oltre a peripezie di vario tipo: le diagnosi dapprima risulteranno errate).

A un certo punto, la svolta: mentre sta giocando con la sorella maggiore Abbie, la piccola cade da un albero e, tornata in ospedale, la famiglia fa una scoperta che ha dell’incredibile (che spieghiamo in coda: occhio allo spoiler).

Il cast è composto da:

Jennifer Garner: Christy Beam;

Martin Henderson: Kevin Beam;

Queen Latifah: Angela;

John Carroll Lynch: pastore Scott;

Brighton Sharbino: Abby Beam;

Kylie Rogers: Anna Beam;

Courtney Fansler: Adelyn Beam;

Hannah Alligood: Haley;

Eugenio Derbez: dottor Nurko;

Zach Sale: dottor Todd Blythe;

Bruce Altman: dottor Burgi;

Wayne Pére: Ben;

Rhoda Griffis: ragazza in chiesa;

Gregory Alan Williams: dottor Joe Hester;

Kevin Sizemore: Garvey;

Kelly Collins Lintz: Emmy;

Suehyla El-attar: addetta all’accoglienza.

Il film è uscito nelle sale americane il 16 marzo 2016. In Italia è arrivato solo in Dvd il 26 ottobre dello stesso anno, ma è stato già proposto diverse volte in tv.

Come sottolineato da Wikipedia (nella versione anglofona), il film è stato un successo da un punto di vista degli incassi (contrastanti le critiche) diventando l’ottavo film cristiano ad incassare nella toria della cinematografia statunitense – quasi 74 milioni di dollari a fronte di un budget di 13 milioni.

Miracoli del cielo, la storia vera

Come accennato, Miracoli dal cielo si ispira ad una storia vera.

Si tratta della vera storia di Christy Beame e di sua figlia Annabel.

Questa – a dieci anni – è vittima di un gravissimo incidente in seguito al quale ha un’esperienza di pre-morte: ne uscirà indenne ed incredibilmente guarita dalla succitata malattia.

La storia è narrata in un libro memoir pubblicato nel 2015 intitolato ‘Miracles from Heaven: A Little Girl, Her Journey to Heaven, and Her Amazing Story of Healing’

(Post pubblicato l'8 gennaio 2021 da Annarita Faggioni. Rivisto e ripubblicato il 15 novembre 2021)

