Ecco chi è Giulia Cavaglià, ex Uomini e Donne e possibile concorrente al GF Vip 6

Il pubblico del GF Vip 6 è sempre più curioso di conoscere nuove indiscrezioni sui prossimi concorrenti che potrebbero entrare nella casa. Tra questi ci potrebbe essere anche l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià. A rivelarlo sono stati i blogger Deianira Marzano e Amedeo Venza sempre attivi sui rispettivi profili Instagram.

Nata a Viterbo il 4 aprile 1995, si è diploma al Liceo Scientifico della sua città di nascita e si è trasferita con la sua famiglia a Moncalieri, in provincia di Torino. Ha studiato all’Università Marketing e Comunicazione per poi iniziare a lavorare come PR, social media manager e come modella. Ma è stato Uomini e Donne il suo trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo. A fine percorso, Giulia ha scelto Manuel Galliano rifiutando Giulio Raselli (anche lui tra i possibili concorrenti del GF Vip 6). La storia d’amore tra i due però terminò bruscamente senza alcuna spiegazione precisa, facendo intendere che ci fosse un tradimento.

Ha avuto una breve storia d’amore con lo scrittore e youtuber Francesco Sole e ora è felicemente fidanzata con il dj Luigi Chimirri, con il quale convive da circa 9 mesi. I due appaiono molto affiatati da quanto si apprende dagli scatti condivisi su Instagram.

