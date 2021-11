Chi è lo chef Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli?

Oltre ad essere una giornalista molto nota (anche sui social), Selvaggia Lucarelli è famosa per le sue analisi e opinioni sempre molto taglienti e per non avere mai peli sulla lingua: non è un caso se da una parte c’è chi la stima incondizionatamente e dall’altra ci sono persone che proprio non la digeriscono.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Selvaggia Lucarelli? La giornalista, che figura anche tra i giudici di Ballando con le Stelle, ha 45 anni ed è nata a Roma. Nella sua vita è stata anche un’attrice di teatro, ha lavorato in radio e ha realizzato alcuni libri. Selvaggia è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, uno chef di 31 anni originario di Cremona.

Lorenzo Biagiarelli, dopo aver passato alcuni anni della sua gioventù a Senigallia, nelle Marche, si è trasferito a Milano, dove è diventato un cuoco affermato e ha lanciato un blog di cucina. L’altra sua grande passione è la musica: Lorenzo è in grado di “cantare e suonare più o meno tutti gli strumenti”, come fa sapere lui stesso.

Ad un certo punto, Lorenzo si è reso conto che la sua inclinazione era quella di mettersi in cucina “a sperimentare, elaborare e soprattutto a cucinare”. Il suo successo sui social lo ha portato a diventare anche chef di È sempre mezzogiorno, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Grande appassionato di viaggi, lo chef cerca sempre di realizzare ricette etniche con elementi presi proprio dai suoi tour all’estero: “Cucinare piatti di terre lontane – afferma il compagno di Selvaggia Lucarelli – abbatte il muro dell’angolo cottura e ti mette davanti tutti gli orizzonti del mondo”. Su Instagram è seguito da oltre 132.000 follower.

