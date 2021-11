Chi è Enrico Griselli, il marito dell’attrice Serena Autieri?

Ecco chi è Enrico Griselli, il marito della famosa attrice Serena Autieri

Enrico Griselli è soprattutto noto per essere il marito della famosa attrice Serena Autieri, a presentarli in passato furono alcuni amici in comune. All’epoca lui lavorava a Dubai come manager, per quasi due mesi i due si frequentarono solo telefonicamente. Quando decisero di incontrarsi scattò subito l’amore e non si sono più lasciati.

Non sono molte le informazioni sul marito della Autieri, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Su di lui sappiamo che è un produttore teatrale, nel corso della sua carriera ha prodotti diversi spettacoli di successo, alcuni dei quali vedono come protagonista proprio la moglie.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2010 Enrico Griselli e Serena Autieri sono convolati a nozze e si trasferiti a Roma. Per lei lui ha lasciato il lavoro negli Emirati Arabi e ha iniziato a lavorare in Italia. Dal loro amore nel 2013 è nata la figlia Giulia Tosca.

Serena Autieri sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 16 novembre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

