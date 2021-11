Cotto e mangiato, ricetta 16 novembre 2021: risotto con zucca, fonduta di taleggio e granella di nocciola

Ospite d’eccezione oggi nella cucina di Tessa Gelisio. Incompatibilità del mago più simpatico e famoso della TV, Antonio Casanova, tra una magia e l’altra, è stata preparata una ricetta tradizionale del periodo. Si tratta del risotto con zucca, fonduta di taleggio e granella di nocciola.

La ricetta

Per prima cosa, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti necessari per questa ricetta:

Zucca

Cipolla

Olio evo

Salvia

Brodo vegetale

Taleggio

Panna

Riso

Vino bianco

Sale

Formaggio grattugiato

Granella di nocciole

Procedimento

Come prima cosa metti a fare il brodo vegetale. Nel frattempo in una pentola, soffriggere olio e cipolla, quindi aggiungere la zucca tagliata a tocchetti. Odora con un po’ di Salvia e fai cuocere. Dopodiché quando sarà pronta mixa per ottenere una cremina. Da parte, metti a fondere il Taleggio con la panna. Nella stessa pentola della zucca, tosta il riso e allunga all’occorrenza con il brodo vegetale. Sfuma con vino bianco e sala quindi aggiungi anche la zucca e fai cuocere. Insaporisci con formaggio grattugiato, sala a piacere e ultima la cottura. A questo punto devi impiattare. Versa il riso nel piatto, decora con la fonduta di taleggio e fornisci croccantezza con della granella di nocciole. E anche per Casanova è Cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui