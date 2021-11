Ecco chi è Simona Toni – Età – Carriera e Vita privata della make up artist

Simona Toni è una modella e showgirl, è nata il 31 maggio 1977 a Reggio Emilia. Nata uomo capì sin da quando era solo un ragazzino di essere attratto da persone del suo stesso sesso.

All’età di 19 anni iniziò il suo percorso di transizione per diventare donna, all’inizio faceva cure ormonali di nascosto. Dopo aver vissuto per un po’ a Londra tornò in Italia e iniziò a lavorare come ballerina nelle discoteche, con il tempo si esibì anche a Zurigo e Mosca. All’età di 25 anni a Bangkok si è sottoposta all’intervento di riattribuzione del sesso, come più volte lei stessa ha detto in quel momento si è sentita rinascere.

In passato la sua carriera di modella iniziò per caso, a notarla fu un fotografo che le fece conquistare non poco successo. Oltre alla carriera di modella continua a fare la ragazza immagina e l’hostess. Nel 2001 Simona Toni frequentò l’Accademia del Cinema di Bologna e si avvicinò al mondo del make-up, nei panni di make-up artist ha collaborati con importanti marchi come MAC, Dior, Max Factor e altri ancora.

Anni fa l’abbiamo vista a Ciao Darwin 2, è stata anche una delle protagoniste del documentario Pelle su All Music. Partecipò anche a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice, rimane però in trasmissione solo per quattro puntate. Nel 2017 è approdata a Detto Fatto come Make-Up Artist.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, è sempre stata molto riservata e preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Ad oggi non è noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Simona Toni è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che è andata in onda oggi 16 novembre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

