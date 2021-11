Corre nudo per le strade della città per scappare al marito dell’amante: ecco dov’è accaduto

Potrebbe sembrare il plot di una commedia sexy all’italiana, ma non lo è.

O, ad essere più precisi, è come la storia di ‘Cielo mio marito’, Commedia Musicale di Garinei e Giovannini.

Un uomo si trova a correre nudo per le strade di una città per sfuggire al marito della sua amante, rientrato in casa prima del previsto.

Meglio mostra le pudenda e soffrire il fredo che affrontare il marito, avrà pensato l’uomo, che così s’è prima messo a correre per le strade della città (dove svariati passanti lo hanno potuto vedere, in pieno novembre) prima di infilarsi in un negozio, dove i gestori hanno chiamato i carabinieri.

E’ quanto accaduto a Bolzano e riportato da ‘L’Adige’.

Ai militari, l’uomo ha quindi raccontato questa storia da film (o da commedia), prima di essere accompagnato in Ospedale.

