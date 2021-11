Immortali amate, in onda su rai 5

Immortali amate è lo spettacolo musicale (al suo terzo appuntamento), che Rai 5 ha deciso deciso mandare in onda nel pomeriggio di martedì 16 nombrebe. In questa particolare occasione a deliziare il pubblico è la pianista Mariangela Vacatello, coadiuvata dall’Orchestra di Padova e del Veneto. Il concerto è andato in scena presso 9l Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Precisamente è il Concerto per pianoforte n.3 in do minore, op. 37. Direttore Marco Angius.

Se vuoi qualche informazione in più sullo spettacolo, devi sapere che si tratta di un concerto tutto al femminile diretto da Marco Angius. Quello che andrà in onda è il terzo di cinque appuntamenti, ed è stato registrato nell’estate del 2020 (il primo ritorno a teatro dopo la pandemia che ci aveva costretti costretti casa).

Si alternano tra loro cinque tra le più interessanti e affermate pianiste italiane – Leonora Armellini, Gloria Campaner, Anna D’Errico, Maria Perrotta e Mariangela Vacatello. Ad introdurre la loro bravura il teorico di musica Sandro Cappelletto, voce dei programmi di Radio 3 Rai, nonché scrittore, autore teatrale e Accademico di Santa Cecilia. Si tratta tratta un progetto fortemente voluto e nato in collaborazione con la Fazioli, azienda italiana leader nella produzione di pianoforti a coda e da concerto, che per l’occasione ha donato e messo a disposizione il modello modello pianoforte grancoda F278.

