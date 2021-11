Harry Potter compie 20 anni: che fine hanno fatto gli attori del film?

Harry Potter e la pietra filosofale, il primo adattamento cinematografico della serie di successo di JK Rowling, ha compiuto 20 anni ieri, festeggiato dai fan del “maghetto” di Hogwarts.

La Warner Bros ha appena confermato uno speciale, intitolato Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, che sarà pubblicato il 1° gennaio 2022 e riguarderà proprio il primo iconico film della serie: si tratterà di una sorta di reunion, con gli attori principali che torneranno a Hogwarts a 10 anni di distanza dall’ultima pellicola per ripercorrere le esperienze vissute e i momenti più significativi.

Ma che fine hanno fatto gli attori del primo film? Scopriamolo insieme.

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Radcliffe è diventato uno degli attori più pagati al mondo per il suo ruolo da protagonista nei film di Harry Potter. Si è specializzato nella recitazione teatrale nel 2007 e l’abbiamo visto in molti film, tra cui The Woman in Black, Giovani Ribelli e nel recente Fuga da Pretoria. Tuttavia, nessuna di queste pellicole ha raggiunto il successo della serie del “maghetto”.

Emma Watson (Hermione Granger)

Emma Watson è probabilmente l’attrice di Harry Potter che è riuscita a percorrere una carriera cinematografica soddisfacente, almeno fino ad oggi. L’artista è molto nota anche per il suo attivismo, che le è valso un posto tra le 100 persone più influenti al mondo nella classifica pubblicata nel 2015 da Time Magazine.

Ha interpretato Sam nel film Noi Siamo Infinito, ha vestito i panni di Meg in Piccole donne ed è stata apprezzata come Belle in La Bella e la Bestia (tra i film di maggior incasso di tutti i tempi). È stata nominata ambasciatrice di buona volontà delle donne delle Nazioni Unite e ha contribuito a lanciare HeForShe, una campagna di solidarietà che mira a coinvolgere ragazzi e uomini nella lotta contro la discriminazione femminile.

Rupert Grint (Ron Weasley)

Dopo Harry Potter, Grint ha recitato in una serie di progetti indipendenti poco conosciuti, tra cui In viaggio con Evie e Cherrybomb: le pellicole sono state ignorate o in alcuni casi stroncate dalla critica. L’attore ha anche aperto un hotel a Hertford, in Gran Bretagna, per poi chiuderlo quattro anni dopo. Dopo aver rivelato di aver persino pensato di smettere di recitare, Rupert Grint ha ottenuto un ruolo importante nella serie thriller psicologica di M Night Shyamalan, Servant, in onda su Apple TV.

Tom Felton (Draco Malfoy)

La “nemesi” di Harry Potter ha recitato in L’Alba del Pianeta delle Scimmie, film del 2011. Felton è comparso anche in alcuni film indipendenti, senza ottenere molto riscontro. In più, l’attore ha recitato nella miniserie televisiva Labyrinth e nel film drammatico-biografico La Ragazza del Dipinto. Tom Felton ha inoltre la passione per la musica e ha pubblicato diversi EP.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui