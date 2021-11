Chi è la moglie di Gabriele Corsi e quanti figli ha?

Gabriele Corsi è un attore, comico e conduttore televisivo/radiofonico, famoso soprattutto perché componente del celebre Trio Medusa. Nell’ultimo anno abbiamo potuto apprezzarlo anche come commentatore dell’Eurovision Song Contest, culminato con la vittoria dei Maneskin, al fianco di Cristiano Malgioglio.

Ma cosa si sa della vita privata di Gabriele Corsi, che ha compiuto 50 anni lo scorso 29 luglio? Il componente del Trio Medusa è sposato con la giornalista del quotidiano “La Repubblica”, Laura Pertici. Inoltre, Gabriele Corsi ha due figli, Margherita e Leonardo.

Tra gli altri aspetti noti del conduttore televisivo e radiofonico spicca la sua passione per la Lazio. Inoltre Gabriele Corsi è agnostico. Dal 2012 al 2020 ha curato anche un blog sul Fatto Quotidiano, mentre dal 2016 al 2018 ha condotto Take me Out – Esci con me su Real Time, un programma dove un ragazzo single al centro dello studio doveva cercare di farsi conoscere alle ragazze tramite una serie di round, tra cui una clip di presentazione o un’esibizione da solista.

Nel 2017 ha condotto sempre su Real Time il programma Piccoli Giganti, mentre nel 2018 lo abbiamo visto alla conduzione di Boss in Incognito su Rai Due; la stessa estate ha diretto Reazione a Catena – L’intesa vincente su Rai Uno. Quest’anno ha condotto la nuova stagione del reality show “Il contadino cerca moglie” su Discovery+.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui