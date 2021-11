Chi è e cosa sappiamo della fidanzata di Madame?

Un post su Instagram per immortalare un momento di dolcezza assieme ad un’altra ragazza. L’effusione che si vede in uno degli ultimi post social di Madame lascerebbe presupporre che tra l’artista e la ragazza che compare nell’immagine assieme a lei possa esserci del tenero.

Nella foto, infatti, si vede la 19enne che tiene seduta sulle sue gambe un’altra giovane, con i capelli lunghi e mori. Le due stanno per scambiarsi un bacio sulle labbra, ed è per questo che in molti hanno pensato che l’altra ragazza fosse la fidanzata di Madame.

Uno scenario che non ha colto nessuno di sorpresa, dato che la stessa cantante ha sottolineato più volte di sentirsi bisessuale. Tuttavia, questo “chiacchiericcio” sulla sua presunta love story non è andata proprio giù ad una delle rivelazioni dello scorso Festival di Sanremo.

“Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No – tuona Madame – Sono affari miei, quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile, amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato, non sarà vostro, è mio”.

Madame tiene molto alla sua privata e lo dimostra anche il fatto che non si conosca alcun particolare sulla ragazza che compare nella foto: “Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione”, conclude la giovane artista.

