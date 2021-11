Chi è Tessa Gelisio, conduttrice di Cotto e mangiato? Curiosità e biografia

Ecco chi è Tessa Gelisio, la nota conduttrice di Cotto e mangiato

Tessa Gelisio è una nota conduttrice e ambientalista, famosa soprattutto per la conduzione dello storico e amato programma Cotto e mangiato.

La conduttrice è nata ad Alghero il 6 maggio 1977, dopo aver conseguito il diploma si trasferì a Milano per continuare i suoi studi. Sin da sempre è appassionata dell’ambiente, quando era ancora giovanissima iniziò infatti l’attività di ecologista, collaborando con diversi gruppi per la tutela ambientale e per la tutela delle specie selvatiche.

Il suo esordio in televisione risale al 2001 a Telemontecarlo, l’anno dopo Tessa Gelisio ricoprì invece i panni di conduttrice a Sereno Variabile e Italia che vai al fianco di Paolo Brosio. Approdò a Mediaset nel 2003 con la conduzione di Pianeta Mare, programma che le fece conquistare non poco successo.

L’abbiamo vista anche al timone di altri programmi come Solaris, il mondo a 360°, Life – Lo spettacolo della vita e Lo spettacolo della natura e dal 2011 conduce Cotto e Mangiato. Dal 2014 conduce InForma su Canale 5. La nota conduttrice insieme al compagno si occupa anche della loro azienda agricola situata in Sardegna.

Per quanto riguarda la sua vita privata dal 2009 è impegnata sentimentalmente con Massimo Pusceddu, la loro storia d’amore è nata durante le riprese della trasmissione Pianeta Mare. Oltre alla vita sentimentale i due condividono anche quella lavorativa, lui è infatti uno degli operatori di Cotto e Mangiato.

Sara Fonte

