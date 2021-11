Chi è Maurizio Battista? Età, carriera e vita privata del comico

Ecco chi è Maurizio Battista – Età – Carriera e Vita privata del noto comico

Maurizio Battista è un noto comico, conduttore, attore e regista teatrale, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Il comico è nato a Roma il 29 giugno 1957, sin da ragazzo ha manifestato la sua grande passione per la comicità e la recitazione. Negli anni ha preso parte a molti e importati film nei panni di attore, tra questi: Finalmente la felicità, Si può fare l’amore vestiti?, L’ultima ruota del carro, Un fantastico via vai, Fausto & Furio e altri ancora.

Sul piccolo schermo abbiamo visto Maurizio Battista in molti programmi come: Voglia d’aria fresca, Il mio secondo matrimonio, Striscia la notizia, Zelig, Io sono Battista, La sai l’ultima?, Natale a casa Battista, 30 anni e non li dimostra e di recente a Ve ne siete mai accorti? su Rai Due. In passato ha partecipato anche ad un reality, varcò infatti la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip nel 2018, nella terza edizione del reality.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto comico in passato è stato sposato due volte, con la prima moglie ha avuto due figli, Simone e Federica. Oggi è legato sentimentalmente all’attrice Alessandra Moretti, dal loro amore è nata la figlia Anna. Maurizio Battista sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 19 novembre 2021 su Rai Uno. Sara Fonte

