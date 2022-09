The Boys, ci sarà una quarta stagione? Quando esce? Cast e anticipazioni

The Boys è senza dubbio una delle serie più seguite su Amazon Prime Video. Basata sul fumetto omonimo creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys vede come protagonisti gli agenti chiamati a combattere contro i supereroi che abusano dei propri superpoteri. Un’idea che ha trovato ampio consenso nel pubblico, anche grazie alle ottime interpretazioni di Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie Usher, Laz Alonso e via via tutti gli altri.

Finora sono state realizzate tre stagioni di The Boys: la terza è andata in onda in Italia tra giugno e luglio, sempre con un ottimo riscontro nei fan. Ma ci sarà una quarta stagione di The Boys? E’ stata già comunicata una data di uscita?

Sono queste le domande che si pongono gli appassionati della serie statunitense. Lo scorso 10 giugno Amazon Studios, tramite una nota, ha confermato l’arrivo della quarta stagione della serie supereroistica.

“Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei The Boys contro Homelander e i Seven e allo stesso tempo di poter dire la nostra sul mondo folle in cui viviamo”, ha detto Eric Kripke, showrunner della serie. Le riprese della quarta stagione di The Boys sono cominciate il 22 agosto, come ha svelato l’attore Karl Urban, che nella serie veste i panni di Billy Butcher. Pertanto The Boys 4 dovrebbe debuttare nell’estate 2023 o al massimo in autunno.

Per la quarta stagione dovrebbero essere confermati molti dei protagonisti della serie: ci sarà anche Cameron Crovetti, che interpreta il figlio di Homelander, Ryan. Vedremo anche qualche volto nuovo come Valerie Curry e Susan Heyward, che saranno i due nuovi Supes, Firecracker e Sister Sage; inoltre, in The Boys 4 reciterà anche Jeffrey Dean Morgan.

