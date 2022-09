Chi è Dj Silvie Loto, presunta nuova fidanzata di Rkomi? Età, professione e curiosità

Ecco chi è Dj Silvie Loto, presunta nuova fiamma di Rkomi: età, professione e curiosità

Rkomi protagonista dei gossip dell’estate grazie ad un flirt fugace con la conduttrice Paola Di Benedetto, che avrebbe rivisto a RTL 102.5. A quanto pare, però, il cuore del rapper milanese sarebbe già occupato da una nuova presunta fiamma. A rivelare l’indiscrezione è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip. La presunta nuova fidanzata sarebbe DJ Silvie Loto, fiorentina ma residente a Milano e molto nota nei locali, club e discoteche e per diversi anni ha lavorato come dj resident del club Goa di Roma.

Rkomi e Silvie condividono la passione per la musica e la moda e sarebbero stati avvistati durante una cena romantica in un locale chic di Firenze, città d’origine della ragazza. Dunque, pare che i due siano in perfetta sintonia e sarebbero una coppia. Per quanto riguarda con Paola di Benedetto, resta un rapporto d’amicizia e di stima reciproca poiché Mirko l’ha rivista a Radio RTL 102.5 per un’intervista relativa alla sua nuova avventura come giudice di X Factor 2022. Insomma, uno scambio di battute piacevoli, ma lontane da un presunto ritorno di fiamma.

