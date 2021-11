La straniera in onda su Rai 5

La straniera è l’opera di Bellini che andrà in onda nella domenica di Rai 5. Viene proposta una nuova produzione che ha visto co,e direttore d’orchestra il maestro Fabio Luisi. Si tratta dell’edizione del 2018, andata in scena dopo che il maestro Luisi aveva concluso gli incarichi al Metropolitan e all’Opera di Zurigo.

La trama

L’opera La straniera ha tutto un suo perché. Viene considerata infatti dalla critica come una delle opere più belle e complesse di Bellini. La trama si incentra sulle vicende dell’infelice regina Alaide, che per motivi di politica viene lasciata dal Re di Francia. A causa di ciò deve purtroppo vivere, in segreto, sulle sponde del lago di Montolino, in Bretagna, in sieme al fratello barone di Valdeburgo.

I cittadini del posto vivono con il sospetto e la paura per Alaide, la quale si innamora del conte di Ravenstel, che dovrebbe invece prendere in moglie Isoletta, figlia del signore di Montolino. Quello fra i due è dunque un amore impossibile

Nel cast, ci sono come protagonisti Salome Jicia, Dario Schmunck, Serban Vasile, Laura Verrecchia. Regia di Mateo Zoni. Le scene somo curate da Tonino Zera e Renzo Bellanca, i costumi sono di Stefano Ciammitti, e le luci sono di Daniele Ciprì.

