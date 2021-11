Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 novembre, previsioni della settimana

La settimana che sta per cominciare segna anche la fine del mese. Quali saranno le previsioni delle stelle? Lo vediamo insieme con l’oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno.

Ariete

Per i nati sotto al segno dell’Ariete, la settimana si divide in una prima positiva, e in una negativa. Soprattutto da giovedì asabato sarai molto giù di corda, quindi quello che devi fare è trovare un po’ di energia. Nel complesso se puoi, cerca di stare sul chi va là in amore, che la situazione non è delle migliori. Nel lavoro ti serve per forza una pausa.

Toro

Non sta per cominciare un periodo buono per i toro. Per questo devi provare a ponderare per bene tutto prima di agire. La sola nota positiva della settimana la vedrai nella giornata giornata venerdì quando avrai il sole nel tuo segno. Cerva di approfittare di quella giornata per dedicarti con più pasione all’amore e al partner.

Gemelli

Bella intensa la settimana che sta per iniziare, ma non negativa. Oltre lunedì e giovedì, che potranno salirti i nervi a fior di pelle nel lavoro, sarà tutto sommato un periodo di forte stallo. Le cose tenderanno a migliorare nel fin esettimana, anche dal punto di vista sentimentale.

Cancro

Grazie alla settimana che inizia, nel complesso molto negativa, avrai modo di capire cosa fare del tuo futuro. Cerca tuttavia di non prendere sottogamba le situazioni che appaiono pericolose. Si potrebbero infatti presentare dei problemi sia in amore che sul lavoro.

Leone

Questa per te sarà una settimana florida. Sia nel lavoro che dal punto di vista sentimentale, andrà tutto a gonfie vele. Grande anche la salute che sarà di ferro. Cerca solo di stare attento a quelle situazioni pericolose che si potrebbero presentare davanti a metà settimana.

Vergine

Non c’era settimana che poteva cominciare più positiva di quella che si avvierà domani. Tanto nel lavoro quanto in amore ci sarà molta positività. Nel complesso la giornata doc sarà quella di mercoldedì ma comunque tutti i giorni saranno ottimi. Le stelle ti invitano a cogliere l’attimo.

Bilancia

Per te tutto sommato buona settimana. Le giornate migliori saranno nel weekend, dove la fortuna sarà realmente dalla vostra parte. Cerca di stare attento solo alla giornata di lunedì e a quella di giovedì quando si potrebbe presentare qualche problema in amore.

Scorpione

Ottima positività per te nella settimana che sta per avere inizio. La situazione tenderà a diventare eccelsa in particolare nel corso del prossimo weekend. Se il lavoro va benone, non da meno sarà l’amore, che ti farà gongolare in particolar modo nella giornata di domenica.

Sagittario

Sarà una settimana questa molto tranquilla, tranne che per il prossimo fine settimana. E infatti nella giornata di sabato e di domenica avrai giornate no, in particolare nel lavoro, ma anche in amore. Le stelle ti invitano quindi ad evitare di prendere iniziative non necessarie.

Capricorno

Avrai sette giorni a gonfie vele, e infatti aspettavi da parecchio di poter vivere una settimana intensa come quella che sta per iniziare. E questo varrà tanto per il lavoro tanto per l’amore. Durante la settimana entreranno nel vostro segno anche la Luna e Venere che vi farà volare in amore.

Acquario

I nati sotto il segno dell’acquario avranno una settimana decisamente positiva, tranne che nella giornata di mercoledì che sarà un po’ sottotono. Cerca di tener duro, che sta per entrare anche la Luna nel tuo segno che ti farà vivere anche un ottimo fine settimana. Favoriti i rapporti di coppia.

Pesci

La settimana che si sta per aprire sarà per te avra giornate positive e giornate a dir poco negative. Le giornate di lunedì e mercoledì pupi considerarle le migliori dal punto di vista della fortuna mentre durante il fine settimana potrete vivere dei problemi. Cerca solo di non perdere la calma.

