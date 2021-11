Chi è Raffaella Monti, la moglie del governatore Luca Zaia?

Ecco chi è Raffaella Monti, la moglie del governatore del Veneto Luca Zaia

Raffaella Monti è nota per essere la moglie del governatore del Veneto Luca Zaia, non sono molte però le informazioni che si conoscono su di lei.

Nonostante la notorietà del marito lei è sempre rimasta lontana dai riflettori. Sappiamo che è nata nel 1969, non è però noto né il giorno né il mese di nascita. Insieme alla sua famiglia vive nel Trevigiano, a San Vendemiano. Per quanto riguarda la sua vita professionale di Raffaella Monti, stando alle informazioni che circolano in rete svolge il ruolo di segretaria in un’azienda.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1998 è sposata con il governatore del Veneto Luca Zaia, i due non hanno avuto figli. In passato è emerso che i due si sono conosciuti molti anni fa in discoteca. I due vivono insieme al loro dolce e affettuoso amico a quattro zampe, un bulldog inglese al quale hanno dato il nome Caterina.

Insieme al marito è apparsa a molti eventi pubblici, tra questi il red carpet del Festival di Venezia. Probabilmente per via della sua riservatezza Raffaella Monti non è nemmeno presente sui social.

Luca Zaia sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 23 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

