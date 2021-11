Dawson non si ferma: per il protagonista del telefilm cult è il sesto figlio

Gli appassionati di Dawson’s Creek non avranno di certo dimenticato James Van Der Beek, che interpretava proprio Dawson Leery nella famosissima serie TV.

James, che oggi ha 44 anni, e sua moglie Kimberly hanno dato il benvenuto al loro sesto figlio. Una grande gioia per la coppia, dopo un periodo terribile caratterizzato da due aborti, arrivati entrambi a fine gravidanza.

E’ stato proprio l’attore 44enne a rivelare che sua moglie ha dato alla luce il bambino nel loro ranch: il nome scelto per il piccolo è Jeremiah. Su Instagram, James ha scritto un lungo post annunciando l’arrivo del bambino, condividendo anche foto e video del nuovo membro della famiglia.

“Sono felicissimo di annunciare l’arrivo di Jeremiah Van Der Beek”, ha scritto l’interprete del personaggio di Dawson, che ha poi affrontato anche l’argomento delle due interruzioni di gravidanza.

James ha detto che la moglie Kimberly aveva una “cervice indebolita”: fortunatamente un medico è stato in grado di effettuare un semplice cerchiaggio chirurgico che è stato poi rimosso per lasciarla partorire naturalmente.

Anche Kimberly, che ha condiviso su Instagram alcune immagini di Jeremiah, aveva parlato dei terribili aborti: “Ho avuto, in realtà, cinque aborti spontanei in totale, ma gli ultimi due sono stati significativi perché è stato necessario ricoverarmi in ospedale. Sono stati incredibilmente difficili, emotivamente e fisicamente. James era lì a darmi conforto e amore, è la mia roccia”.

