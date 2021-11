Il turco in Italia, su Rai 5

Prossima opera in onda su rai 5 è Il turco in Italia. Si tratta Si tratta di un’opera di Rossini, proposta nella versione scaligera risalente al 1997. Questa particolare edizione è andata in scena presso il Teatro Ponchielli di Cremona per le prime tre recite e presso la Scala per le successive. Lo spettacolo è stato tenuto in piedi dal regista Giancarlo Cobelli mentre a dirigere l’orchestra c’è il maestro Riccardo Chailly.

La trama

La protagonista della storia è Zaida, che accusata ingiustamente di infedeltà è stata rinchiusa nel serraglio, lontana dal promesso sposo Selim. La giovane riesce a scappare e arriva a Napoli. Qui viene ospitata in un campo profughi, dove fa la conoscenza di Prosdocimo, un poeta in cerca d’ispirazione per un’opera buffa. Mentre si trova lì arriva anche Don Geronio, anziano signorotto, che non riesce piu a soddisfare la passione della moglie Fiorilla e di cui, non a torto, ne sospetta il tradimento. È proprio il poeta a dire a Zaida che a Napoli sta per arrivare un turco che potrebbe aiutarla a ritrovare l’amato, ignaro che egli è proprio Selim.

Il cast

Sul palco vedremo, Mariella Devia nei panni di Fiorilla, Michele Pertusi nei panni di Selim, Alfonso Antoniozzi nei panni di Geronio. E poi, Roberto de Candia interpret Prosdocimo. Orchestra e coro del Teatro alla Scala. Regia tv di Tina Protasoni.

