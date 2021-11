Chi è Beatrice Mariani, moglie di Giovanni Floris? I due hanno figli?

Giovanni Floris è uno dei conduttori più apprezzati, specialmente grazie al suo programma Dimartedì che va in onda su La7 ogni martedì in prima serata. Prima ancora, il giornalista, scrittore, saggista e autore aveva condotto un altro talk show, Ballarò, in onda per 14 anni su Rai Tre, sempre il martedì in prima serata.

Della carriera giornalistica e televisiva di Floris, oggi 54enne, si conosce molto. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Giovanni Floris è figlio di Pergentina Pedaccini e Bachisio Floris, bancario nuorese, che fu anche scrittore e autore di cabaret.

Il conduttore di Dimartedì è sposato con la scrittrice Beatrice Mariani, che ha conosciuto ai tempi dell’Università: entrambi erano infatti studenti di Scienze Politiche presso la LUISS di Roma.

Nata a Roma nel 1967, Beatrice Mariani ha lavorato con aziende come la Fondazione CENSIS, ma anche l’Istituto di Studi e Analisi Economica e la Croce Rossa Italiana, fino ad arrivare alla Sapienza di Roma dove lavora tuttora.

Nonostante una passione per la scrittura fin dall’età giovanile, Beatrice Mariani ha pubblicato il suo primo libro solo nel 2018, intitolato “Una ragazza inglese”. Due anni dopo è arrivato anche “Mentre la vita corre”, secondo libro della scrittrice romana.

La coppia ha due figli, Valerio e Fabio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui