Cotto e Mangiato, ricetta del 24 novembre 2021: gnocchi con vernezza e cannella

In compagnia dello chef Alfio Ghezzi, oggi tessa propone un un godrete da ristorante di lusso. Nella sua cucina, i fornelli si sono aizzati per preparate degli gnocchi con vernezza e cannella.

La ricetta

Per oreparare questo piatto avrai bisogno di:

Patate

Farina

Tuorli d’uovo

Vernezza

Cannella

Erbe aromatiche

Sale e pepe

Procedimento

La prima cosa che devi fare è lessare le patate per preparare gli gnocchi. Quando saranno pronte schiacciale, e ancora calde aggiungi la farina. Versa i tuoi d’uovo e amalgama. Devi ottenere un panetto morbido, da mettere a riposare in una ciotola. Intanto prepara la fonduta con il formaggio. Taglia a tocchetti la vernezza e mettila a bagnomaria in una pentola. In questo modo ottieni del formaggio filante gustoso. Torna al panetto per gli gnocchi. Stendi l’impasto alto almeno un cm e dividilo a strisce. Ogni striscia allungala a “salsiccia” e ricava tanti piccoli tocchetti per creare gli gnocchi. Lessa poi in acqua salata . Quando gli gnocchi vengono a galla puoi scolarli. Mischiati nella fonduta di formaggio e impiatta. Sulla superficie spolvera la cannella e il pepe. Decora con qualche erbetta e servi. Anche oggi tutto Cotto e Mangiato. Non ti resta che provare a farlo da casa secondo le indicazioni dello chef stellato.

