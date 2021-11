GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 19: “Soledad e Alexman, bagno bollente”

Ma quanto è stata bella la nuova puntata di il man nel game? Questa telenovela mi appassiona sempre di più! Lunedì poi c’è stato il bagno bollente dei protagonisti, Soledad e Alexman! Dio che pathos, che emozione, che coinvolgimento. Io d’ora in poi li chiamerò così ve lo dico perché due più finti, impossibile trovarli. Alla fine quella che stanno mettendo in scena è finzione, pure scadente e quindi, per me saranno la mia nuova soap spagnola del cuore! Dopo il Segreto , è arrivato il Man nel Game! Venerdì poi nella nuova puntata avremo un’altra protagonista, Delia la pantera venezuelana, che con grande stupore, entrerà nella casa per rimanerci qualche giorno, chi l’avrebbe mai detto? Ora sono curiosa di sapere che piega prenderà la soap, le due rivali che si contendono Alexman, si strapperanno le extension o faranno tutti una cosa a tre?

Uscendo dalla soap, devo dire che come fanno credere a Soledad di essere amata fuori, è pazzesco. Ovviamente ha un fandom pazzesco ed è l’unica ad averlo, ma con i bot sono capaci tutti ad essere i preferiti del pubblico. Poi già ha un ego minuscolo, se pure le opinioniste le fanno credere di essere la Queen stiamo apposto! Ieri si è scusata per l’ennesima volta col la voce da Maria Addolorata che usa per i momenti, di difficoltà “chiedo scusa se qualcuno può essersi sentito offeso dalle mie parole…” dai ditemi che avete letto sentendo quella voce melodrammatica sotto.

Lei non vuole mai offendere peccato però che dalla sua bocca escano solo offese pesanti. Io l’ho vista in tutti i reality che ha fatto e mi sono detta, va beh dai il GF è talmente lungo che finalmente vedrò qualcosa di lei al di là della stron**ggine, e invece no! Pazzesco! Comunque la nostra Soledad si è immolata e ha dato la sua immunità a Manila, e non per ripulirsi l’immagine e per dare una stoccata a Lorenzo intervenuto per cazziarla, malpensanti che non siete altro! Lo ha fatto perché lei è bbbbuona!

Ma la proposta di matrimonio di Alessandro alla Cipriani quanto vi ha fatto sognare?? A me a ha fatto fare gli stessi sogni di quando mangio la peperonata prima di andare a letto, ma poi del tutto inaspettata: chi l’avrebbe mai detto che l’avrebbe fatta? Lo sappiamo solo da agosto che ci sarebbe stata, ma questo è solo un piccolo dettaglio: mamma che emozione.

Devo dire che la Ricciarelli ha preso bene la nomination: la mattina diceva a Carmen di non prendersela che qualcuno bisogna pur nominare e la sera ha fatto scoppiare la terza guerra mondiale. Nella stanza led “accetto le nomination Alfonso” appena tornata in soggiorno “giuda, traditrice, le tirerei una scarpa che le farei un buco in testa”. Comunque a sorpresa non uscirà nessuno Venerdì, tanto dobbiamo pipparci ancora 3 mesi. Insieme a Katia al televoto ci sono Miriana, Sophie e Carmen. Io siccome le belle parole della Ricciarelli erano rivolte a Miriana, salvo lei, e di corsa, deve essere la preferita perché voglio vedere Katia rodere come mai in vita sua.

Per oggi è tutto. Alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 22 novembre 2021

