Skam Italia 5, quando esce la nuova stagione e chi farà parte del cast?

Annunciata la data di inizio delle riprese del quinto capitolo del teen drama e il nuovo cast di attori

Sono cominciate le prime riprese di Skam Italia 5, serie tv teen che ha appassionato tanti ragazzi con le sue storie d’amore, amicizie, litigi e problematiche adolescenziali. Dopo quattro stagioni di successo, il remake italiano della serie tv tornerà nel 2022 in streaming con nuove storie da raccontare. Le prime riprese del capitolo inedito del remake dello omonimo show norvegese sono ritenute dalla critica italiana e internazionale, una delle migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati.

Il cast di Skam Italia 5

Nel cast di Skam Italia 5 saranno presenti anche new entry che interpreteranno studentesse che si imbatteranno in problemi riguardo l’adolescenza. Tra questi Nicole Rossi (ex alunna del Collegio 3) che interpreterà Asia e Lea Gavino nei panni di Viola.

I vecchi volti maschili della serie tv confermati sono Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Nicholas Zerbini (Luchino), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Ibrahim Keshk (Rami), Mehdi Meskar (Malik), Ludovico Tersigni (Giovanni) e Pietro Turano (FIlippo).

Quelli femminili invece sono Beatrice Bruschi (Sana), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva) e Greta Ragusa (Silvia).

Per quanto riguarda il regista del nuovo capitolo, è Tiziano Russo che ha ricevuto l’eredità di Ludovico Bessegnato, ora autore assieme a Alice Urciuolo.

