Cotto e Mangiato, ricetta del 25 novembre 2021: filetto di pesce con radicchio

Una ricetta sana, gustosa e veloce da cercare? Tessa ne ha per tutti i gusti. Gli amanti di pesce e verdura possono preparare la ricetta proposta oggi a Cotto e Mangiato. Si tratta del filetto di pesce con radicchio.

La ricetta

Per la preparazione della ricetta, dovrai procurarti i seguenti ingredienti:

1 radicchio tardivo

Aceto bianco

Olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di aceto balsamico

1 cucchiaio d’acqua

2 filetti di pesce

Aglio

Vino bianco

Procedimento

Innanzitutto si parte con il radicchio tardivo. Lo devi lessare in acqua e aceto tagliato in verticale a foglie lunghe. Quando saranno pronti, scolali. In una padella versa olio e aglio e soffriggi il radicchio. Versa un cucchiaio di aceto balsamico, di acqua e toglilo quando sarà appena dorato e mettilo da parte. Ora sei pronto alla preparazione del pesce. Stiletto in due parti, prendi una padella e versa olio e aglio. Rosola i due filetti di pesce, prima dal lato della polpa poi dal lato della pelle. Vanno rosolati bene, allungando con un bicchiere d’acqua e un bicchiere di vino bianco. A questo punto la ricetta è finita. Prendi un piatto da portata e adagia prima da un lato il radicchio poi dall’altro il pesce. Et voilà cotto e Mangiato.

