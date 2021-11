Santa Cecilia concerto Pappano Jansen in onda su Rai 5

Non solo teatro ma anche musica su Rai 5. Nel pomeriggio di venerdì viene proposto infatti

Santa Cecilia concerto Pappano/Jansen. Dopo aver raggiunto o, successo con la loro incisione del Concerto per violino e orchestra op. 77 di Brahms e del Concerto per violino e orchestra n. 1 di Bartók, Antonio Pappano e la violinista Janine Jansen hanno deciso deciso esibirsi sul palco accompagnati dall’orchestra di Santa Cecilia.

La serata musicale inizia ripercorrendo i punti salienti e suggestionanti del Novecento, grazie alla tanto ricercata espressività di Ravel, con i suoi Miroir e La valse (si tratta di componimenti musicali realiz nel pieno clou creativo che fece da sfondo alla Parigi dei primi decenni del secolo). Rimanendo sul tema eloquente, si prosegue con la melodica Serenata per violino e orchestra composta da Leonard Bernstein – uno dei direttori d’orchestra che nel 1900 oltre a piacere tantissimo alla critica per le sue abilità, era amato anche per le sue composizioni. In quesyo caso si esibisce Janine Jansen. Tale opera prende spunto al Simposio di Platone: si tratta di un dialogo che si tiene tra alcuni cultori di Atene invitati a esprimere il loro parere circa il sommo sentimento dell’amore.

Il concerto si chiude con la Sinfonia n. 7 del compositore finlandese Jan Sibelius, la cui musica evoca i suggestivi paesaggi nordici e gli antichi canti della tradizione popolare

