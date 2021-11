Maria De Rundez in onda su Rai 5

Maria De Rudenz è l’opera che nel giovedì di Rai 5 terrà compagnia gli amanti del teatro. La versione dell’opera di Gaetano Donizzetti qui proposta è quella andata in scena presso il Teatro La Fenice di Venezia. Tale edizione di Maria de Rudenz di Donizetti è stata diretta dal regista Gianfranco De Bosio. A dirigere invece l’orchestra il maesteo Eliahu Inbal. Le scene sono di Mischa Scandella e i costumi di Santuzza Calì.

La trama

Siamo Svizzera, intorno al 1500. Corrado Wadorf è innamorato di Maria ma il padre di lei è contrario alla loro unione. Il ragazzo decide così di “rapire” Maria e la porta in Italia. Pazzo di gelosia per la giovane, e sospettano inutilmente la sua infedeltà, decide di lasciarla nelle catacombe romane, credendo che sia morta. Nel mentre la figlia non c’è, il padre di Maria muore per il dolore, ma decide di lasciare tutta la sua eredità alla nipote Matilde. La sola condizione che pone per permettere a Matilde di mettere le mani sul patrimonio è di aspettare almeno un anno che faccia ritorno a casa Maria.

Il cast

Nel cast la grande Katia Ricciarelli. Al suo fianco troviamo anche Silvia Baleani, Leo Nucci, Alberto Cupido e Giorgio Surjan.

