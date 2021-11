Chi è Kathrin Freund, la moglie dell’atleta Alex Schwazer?

Ecco chi è Kathrin Freund, la moglie del famoso atleta Alex Schwazer

Kathrin Freund è nota per essere la moglie del famoso e talentuoso sportivo Alex Schwazer. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei per via della sua riservatezza, nonostante la popolarità del marito lei ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori.

Su di lei sappiamo che vive a Calice, in Alto Adige, gestisce uno studio di estetica a Vipiteno. In merito alla sua biografia e al suo passato non si sa praticamente nulla, è invece nota la sua vita privata per via del suo legame sentimentale con il noto sportivo.

La storia d’amore tra Kathrin Freund e Alex Schwazer è iniziata nel 2016, l’anno successivo dal loro amore è nata la loro prima figlia, Ida. La coppia è convolata a nozze nel 2019, l’anno dopo è nato il loro secondo figlio, Noah. Entrambi preferiscono tenere la loro sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori.

La moglie del famoso sportivo lo ha sempre sostenuto e supportato, soprattutto nei momenti più difficili della sua carriera, quando è stato squalificato per la seconda volta per doping. Dopo anni da incubo nel 2021 il Tribunale di Bolzano ha archiviato il procedimento penale del 2016 nei confronti dello sportivo per non aver commesso il fatto.

Alex Schwazer sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi. venerdì 26 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

